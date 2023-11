Tir si ribalta e perde il carico in A2 tra Campotenese e Mormanno, ferito il conducente

Un ferito e traffico deviato su percorsi alternativi. Sono corso di accertamento le cause del ribaltamento di un grosso tir, intorno alle 4 del mattino, a pochi metri dallo svincolo autostradale di Campotense. Il carico di mandarini in viaggio dalla Sicilia verso i mercati del nord, nell'impatto è finito sul piano autostradale, bloccando così il flusso regolare dei veicoli. Gli automobilisti in transito hanno subito avvisato i soccorsi: il conducente del mezzo è stato trasportato all'ospedale Pasqua Ferrari di Castrovillari. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari del del Pronto soccorso.

L' A2 “Autostrada del Mediterraneo” è rimasta chiusa in direzione nord, tra gli svincoli di Campotense e Mormanno al km 176,000, nel territorio comunale di Morano Calabro in provincia di Cosenza, per consentire la rimozione del carico e soprattutto, del mezzo. Sul posto è intervenuto il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas.