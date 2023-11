Abuso d’ufficio a Cosenza, assolto dal Gup l'ex candidato a sindaco Francesco Caruso

“Esprimo vivo apprezzamento per la sentenza di assoluzione emessa dal Gup del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti dell’ing. Francesco Caruso, consigliere comunale del gruppo consiliare di minoranza Per Cosenza Sempre, accusato del reato di abuso d’ufficio”. È quanto afferma il sindaco, Franz Caruso, anche nella sua qualità di difensore dell’ing. Francesco Caruso per il quale la dott.ssa Barbara Borrelli ha emesso una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

“Ho sempre ritenuto Francesco Caruso, mio competitor diretto al ballottaggio per le amministrative del 2021, una persona di grande onestà e correttezza - prosegue Franz Caruso - L’assoluzione emessa con la recente sentenza, pertanto, è per quanto mi riguarda una conferma della stima che nutro nei confronti dell’uomo e del professionista. Anche nello scontro e nella contrapposizione sui punti ed i contenuti della campagna elettorale ha prevalso l’indole comune autenticamente garantista ed il rispetto della persona. La stessa cosa è stata per Francesco Caruso che non ha esitato, anche in continuità di un caro affetto familiare, a concedermi la sua piena e totale fiducia, nella mia veste di avvocato penalista, affidandomi la sua difesa. Lo ringrazio per questo perché non era e non è scontato. Il risultato ottenuto di assoluzione piena mi riempie di gioia. A lui ed alla sua famiglia esprimo le mie più vive congratulazioni”.

