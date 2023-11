E' morto Paolino Ramundo, storica figura del socialismo di Cosenza e Fuscaldo, padre dell’ing. Giovanni Ramundo, dirigente del settore Ambiente del Comune di Cosenza.

“Con Paolino Ramundo - ha affermato il Sindaco di Cosenza Franz Caruso - va via un pezzo di storia del socialismo calabrese. Una passione politica, la sua, profondamente radicata e che lo ha incrollabilmente accompagnato per una vita intera. La scomparsa di Paolino Ramundo mi rattrista enormemente – ha sottolineato il primo cittadino - A lui avevo formulato il 1° maggio del 2022 gli auguri per aver tagliato il traguardo importantissimo dei 100 anni di età. Socialista convinto e appassionato, Paolino Ramundo – ha proseguito Franz Caruso - ha sempre professato una solida fede politica, profondamente radicata in valori che meriterebbero di essere additati alle nuove generazioni. Di lui si ricordano anche le tante battaglie combattute per i diritti degli agricoltori. Fu, infatti, tra i fondatori della sezione calabrese della Confederazione Italiana Agricoltori, a partire dal movimento Alleanza contadina”.

Al figlio, ing.Giovanni Ramundo, e a tutti i familiari, il Sindaco Franz Caruso ha fatto pervenire le sue più sentite condoglianze insieme a quelle di tutta l’Amministrazione di Palazzo dei Bruzi.