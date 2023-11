La pioggia non ferma l'indignazione, a Cosenza in marcia contro la violenza sulle donne ricordando Roberta Lanzino

Non c'è acquazzone che tenga, il ricordo è più importante. Il corteo rumoroso, più delle gocce di pioggia che ci hanno provato a scalfirlo e a scoraggiare i manifestanti, si conclude regolarmente nonostante il maltempo. in testa, come sempre, lo striscione che ricorda Roberta Lanzino. Poco più in là quello del liceo scientifico “Scorza”, che da anni vive in simbiosi con la Fondazione creata per onorare la memoria della ragazza barbaramente uccisa a Falconara Albanese. Un insieme di ombrelli colorati, incluso quello blu che protegge dalle intemperie il sindaco Franz Caruso e il dirigente scolastico dello “Scorza”, Aldo Trecroci. La seconda parte dell'evento, come di consueto, si è tenuta nell'auditorium del Liceo, insieme all'assessore al Welfare Emma Staine e alla psicologa Lucia Nardi.

FOTO FRANCO ARENA