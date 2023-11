Cosenza, per gli stipendi dell'Amaco si attende l’ok del giudice

Il commissario liquidatore dell’Amaco, Ferdinando Caldiero, ieri pomeriggio, nella sede aziendale di contrada Torrevecchia, ha incontrato ufficialmente i rappresentanti dei vari sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confail, assente la Faisa Cisal, in rotta con le altre sigle, come chiarito in una nota che abbiamo pubblicato nell’edizione di ieri) e anche alcuni lavoratori. La scorsa settimana Caldiero informalmente si era intrattenuto con alcuni lavoratori che sollecitavano risposte per quanto riguarda il pagamento delle spettanze arretrate e correnti. E il liquidatore aveva fornito risposte rassicuranti secondo cui in tempi molto brevi il personale dovrebbe ricevere almeno uno stipendio (ottobre) in attesa che si aprano spiragli sulla 14ma.

