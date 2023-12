Morano, grave incidente sul lavoro: operaio cade da un camion e sbatte la testa. Ricoverato in rianimazione a Cosenza

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere posto sulla strada che dal centro di Morano porta allo svincolo autostradale dell’A2. L’uomo, per cause in corso d’accertamento, sarebbe caduto dal cassone di un camion battendo violentemente la testa. Immediatamente soccorso, l’uomo è stato trasportato nell’ospedale di Castrovillari dove è stato rianimato e, considerate le sue gravi condizioni, è stato trasferito d’urgenza, con l’elisoccorso, all’ospedale Annunziata di Cosenza dove si trova ricoverato in coma farmacologico. Da quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. L’operaio sarebbe alle dipendenze di una ditta del coriglianese che lavora nella posa in opera di cavi elettrici. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Castrovillari.