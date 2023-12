Rassegna stampa 01-12-2023 edizioni Calabria

CALABRIA

Mutui, rate, bollette e aumenti. In Calabria tredicesime… già “impegnate”

'NDRANGHETA E INCHIESTE

Criminalità e narcotraffico a Catanzaro, le “talpe” del clan degli zingari

«Collusi con il clan Grande Aracri», a Crotone il pm chiede tre condanne

Omicidio Cosco a Botricello, la madre ha assistito al delitto

Brogli a Reggio, per Falcomatà un’altra accusa per abuso d’ufficio?

Operazione “Lady”, due condanne a Reggio per sfruttamento della prostituzione

LA TRAGEDIA DI THURIO

Incidente ferroviario a Corigliano Rossano, il disperato tentativo del camionista di salvarsi

LE MOLESTIE

Proposte indecenti, un gruppo di ragazzi molestati da un uomo a Rossano

SCUOLA

Scuola, in Calabria 677 cattedre in palio per i concorsi figli del Pnrr

Dimensionamento scolastico a Vibo, c’è la fumata bianca alla Provincia

Locri, i ragazzi del Mazzini a “Porta a porta”: testimoni di legalità invitati da Vespa

CRONACA

Cassano, mancano i dottori: guardia medica in tilt. Per le urgenze c’è il 118

Catanzaro Servizi, «il contratto assicura un futuro alla società»

Cosenza, nuova caserma dei pompieri pronta entro dicembre 2025

Rioni Guarna e Caridi, quasi ultimata a Reggio la demolizione dei vecchi caseggiati

POLITICA

Provincia, a Catanzaro è campagna elettorale. Depositate sei liste per il Consiglio