Rassegna stampa 08-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Supporto ai Comuni con i conti in rosso in Calabria: un progetto da portare avanti

Traffico di stupefacenti da Locri verso il Nord, processo “Molosso”: due condanne e due assoluzioni

’Ndrangheta e sanità a Petilia Policastro, chiesti 12 anni per il figlio del boss “Tummulune”

Il Comune di Locri condannato: “1,3 milioni da versare a Siderno”

Cosenza, Natale al buio per i dipendenti dell’Amaco: anche la tredicesima nel calderone del fallimento

Occupano un immobile della Chiesa che li vuole “cacciare”: accolto il ricorso di cinque famiglie a Davoli

Sanità

Ex ospedale Cariati, mancano i farmaci salvavita

Reparti chiusi e struttura fatiscente, ordinari disagi allo Jazzolino di Vibo

Scuola

Cosenza, la scuola tra concorsi e nuove supplenze. Precari in fibrillazione

Scuola, Stasi e Tarvernise all’attacco: “Il dimensionamento è da rifare”

Il campione

A Melito Porto Salvo coraggio e gioia di vivere hanno il volto di Daniele

Politica

Bilancio ok a Reggio. E ora via libera alle assunzioni

Cronaca

Catanzaro, il Piano Strutturale preliminare in commissione. Iemma: uno strumento per la città

I problemi più sentiti dai reggini? Strade groviera e carenze idriche

A Gioia Tauro Sorical sta lavorando già da mesi… ma la rete idrica comunale è vecchia