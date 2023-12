Calabria, la battaglia di Jennifer: una donna medico ha rianimato la sanità sfidando il cancro

C’è un nemico invisibile che vive rintanato nelle viscere della terra che calpestiamo, nell’aria che respiriamo, nell’acqua che beviamo. Nella letteratura scientifica, terra, aria e acqua rientrano tra i cosiddetti fattori ambientali che valgono almeno quanto quelli familiari nella determinazione del rischio cancerogeno. Non è facile combattere contro il male. Non lo è, soprattutto, in una Calabria che continua a soffrire per una sanità che porta i segni della corrosioni di tredici lunghi anni di commissariamento. Da poco più di un anno, c’è una giovane donna medico-paziente che, nel Cosentino, porta avanti una battaglia per la gente della sua terra e, in fondo, per tutti i calabresi. Aveva appena finito una seduta di chemioterapia da 7 ore di tavolo e carboplatino quando decise di sfidare il governatore Occhiuto con una intervista che segnò definitivamente l’inizio di una nuova era per una certa sanità calabrese. Lei è Jennifer Chimenti Piščanec, caparbia e ostinata, che è riuscita ad arruolare il governatore nella sua crociata per l’abbattimento delle lunghissime file d’attesa. Code che rallentano l’iter diagnostico che comincia dagli screening preventivi per arrivare a una prima diagnosi.

L’empatia tra i due, rafforzata dalla disponibilità mostrata dal direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, e dal commissario dell’Annunziata, Vitaliano De Salazar, ha generato un intenso e vorticoso lavoro di squadra che ha come obiettivo finale il risanamento dell’ex ospedale di San Marco Argentano, nel cuore della Valle dell’Esaro. E così, la giovane donna ha cominciato a lavorare al suo progetto attraverso una serie di tappe intermedie, sostenuta dal direttore distrettuale, Francesco Di Leone, e d al direttore sanitario Silvano La Bruna. In 8 mesi il presidio di San Marco Argentano è rinato. L’ambulatorio oncologico, il primo grande traguardo della battaglia di Jennifer Chimenti Piščanec, ad oggi, accoglie 127 pazienti, provenienti da tutta la Valla dell Esaro.

