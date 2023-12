Vigili del fuoco, a Cerzeto e nella provincia di Crotone l'esercitazione della Colonna mobile regionale

Il 12 e 13 dicembre si svolgerà nella provincia di Crotone e nel comune di Cerzeto (CS) un’esercitazione della Colonna Mobile Regionale ossia il dispositivo operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, capace di far concorrere in casi di emergenza, risorse operative anche di tipo specialistico dai comandi territoriali non interessati dalla criticità verso il cratere dell'emergenza.

L'addestramento, in cui verranno simulati interventi determinati da una alluvione coinvolgerà, il personale dei cinque comandi provinciali e della Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Calabria.

Numerose le specialità operative che saranno impiegate: il Reparto Volo di Lamezia Terme, i nuclei USAR (Urban Search And Rescue), TAS (topografia applicata al soccorso), SAF (speleo alpino fluviale), cinofilo, TLC (telecomunicazioni), SAPR (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) e la Co.Em (comunicazione in emergenza).

Ad una fase della simulazione prenderanno parte altresì la Croce Rossa Italiana, il servizio comunale di Protezione Civile di Crotone ed un istituto scolastico della città Pitagorica.