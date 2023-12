Tragedia a Mangone, perde il controllo della bici e precipita da un muretto: morta una 28enne

Tragedia a Mangone in provincia di Cosenza. Una donna nigeriana di 28 anni ha perso la vita oggi nel tardo pomeriggio. Da quanto si apprende, la giovane sta percorrendo le vie del paese in bici quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare su un muretto e precipitando da un'altezza di 8-9 metri. La caduta è stata fatale e per la donna, madre di due bambini, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Rogliano diretta dal comandante Alberto Fontanella