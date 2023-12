Lavoratori del Consorzio di bonifica di Cosenza senza stipendio da luglio. Sit-in di protesta

Senza stipendio da luglio. Sono arrabbiati e preoccupati i lavoratori del Consorzio di bonifica di Cosenza che da questa mattina stanno protestando davanti alla sede della Prefettura assieme ai loro rappresentanti sindacali. Il loro è un grido di aiuto rivolto al prefetto Vittoria Ciaramella. I lavoratori sono in ansia per il futuro delle loro famiglie e temono che se la situazione non dovesse risolversi saranno costretti a proseguire nella loro protesta.

Foto Arena