Tragedia a San Demetrio Corone, crolla il soffitto di un'abitazione: morto un 42enne

Tragedia a San Demetrio Corone, comune della provincia di Cosenza. La comunità del paese arbëreshe guidato dal sindaco Alberto Madeo piange la scomparsa di Daniele Gassoso, 42enne originario della vicina Acri. Da quanto si apprende, e per cause ancora in corso d'accertamento, l'uomo è deceduto a causa del crollo del soffitto di un'abitazione. Quando è avvenuto il fatto, Daniele Gassoso con ogni probabilità si trovava all'interno della casa.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della locale stazione, un'ambulanza del 118 e anche l'elisoccorso. Ma nonostante l'arrivo dei soccorritori, per Gassoso non c'è stato purtroppo niente da fare.