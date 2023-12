Rassegna stampa 15-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Occhiuto: giusto dare 200 mln per il Ponte. Il governatore calabrese getta acqua sul fuoco delle polemiche

- Ferrovie in Calabria, il presidente Galati «La priorità è elettrificare la linea ferroviaria jonica»

- Porti dello Stretto, via libera della Regione Calabria: solo da Villa un parere negativo

- Ferimento Mangiola a Reggio, la difesa di Minniti davanti a Gip e Pm: «Non ho sparato io»

- Basso profilo a Catanzaro: «Antonio Gallo era il jolly dei clan»

- Crotone, le mani del clan sul villaggio “Tucano”: chiesto il processo per quattro imputati

- Corigliano Rossano, una nuova ondata di covid mette in crisi l’ospedale

- Piano strutturale di Catanzaro, preliminare in commissione: oggi il primo confronto politico

- Lamezia, progetti per 200 milioni: così la città diventa un grande cantiere

- Gestione dello stadio di Vibo, quando la burocrazia non è… sportiva

- Concorsi a Reggio, la Cosfel autorizza l’assunzione di 135 dipendenti

- Tramontana: a Reggio bene l’export, male il lavoro giovanile

- Cosenza, il 118 trasferito da Serra Spiga in via degli Stadi