Unical, l'associazione Università Futura avvia sessioni di primo soccorso

Università Futura ha ospitato la prima edizione del Corso BLS (Basic Life Support), che ha avuto luogo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in tre turni con la presenza del dottor Rocco Guerriero, presidente della Camera Arbitrale Internazionale (CAI) e Istruttore Re Heart.

Si è trattato del primo di una serie di appuntamenti da organizzare nei mesi successivi, per come stabilito nel protocollo di intesa sottoscritto dai due presidenti, che prevede l'organizzazione, con cadenza periodica e in forma totalmente gratuita di almeno un corso di Bls dalla durata di un'ora ogni 45 giorni e di un corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) a un costo vantaggioso per gli studenti, nell'ottica di raggiungere l'obiettivo di avere l'Università della Calabria cardio-protetta.