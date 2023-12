Cosenza, domani il conferimento del premio 2023 “Costanza D’Altavilla” alla scenografa Stefania Vigna

Domani, martedì 19 dicembre, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Nazionale di Cosenza, la presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro, in qualità di madrina, conferirà alla scenografa Stefania Vigna il premio 2023 “Costanza D’Altavilla” dell’Associazione Donne Elettrici – ANDE Cosenza. Giunto alla sua seconda edizione, il premio viene assegnato a personalità che si sono distinte per meriti professionali ed umani, contribuendo ad onorare il nome della provincia di Cosenza a livello nazionale ed internazionale. L’evento si aprirà con i saluti della direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza, Adele Bonofiglio e della presidente ANDE Cosenza, Giovanna Giulia Bergantin.

A seguire gli interventi della vicepresidente ANDE Cosenza Wanda Lombardi e della Consigliera nazionale federazione moda Confartigianato Luigia Granata che per l’occasione porterà in mostra alcune sue creazioni. Seguirà la relazione di Romeo Bufalo, già professore di estetica presso l’Università della Calabria, su “Pensare per immagini. Il cinema tra realtà e finzione”. Le relazioni saranno intermezzate dall’esecuzione di alcuni brani da parte del pianista e studente del Polo Tecnico Scientifico Brutium di Cosenza Francesco Granata e dalla declamazione di alcuni versi della poeta Annalina Paradiso.

La serata si chiuderà con la presentazione e la consegna del “Manifesto contro il femminicidio ed ogni forma di violenza di genere” promosso a livello nazionale dall’associazione ANDE.

Il tavolo dei relatori sarà coordinato da Rosanna Labonia del direttivo ANDE Cosenza.

Alla manifestazione parteciperanno le Scuole della rete “Emozioniamoci”, partner nei percorsi di cittadinanza attiva che, partendo dal valore della bellezza in prospettiva civica, promuovono comportamenti responsabili e consapevoli tra i giovani.