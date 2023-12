Rassegna stampa 18-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Strage di San Lorenzo del Vallo, blitz delle forze di polizia nella Valle dell’Esaro

Cassano, coppia uccisa da due killer: “il basista” sceglie il silenzio

Locri, manca il dolo: i dipendenti del Comune non erano “furbetti del cartellino”

Scalea, in fiamme l’auto di un professionista

AMBIENTE

Depurazione, in Calabria qualcosa si muove. E sarà tutto a capitale pubblico

IN EVIDENZA

Catanzaro, Azienda Zero in stallo. «Strumento da attivare»

Crotone, la Soprintendenza sblocca i lavori davanti al teatro

A Cosenza il freddo minaccia i senza casa. Appello dei volontari di strada

POLITICA

In Calabria Forza Italia riparte dai congressi provinciali

Elezioni a Vibo, il centrosinistra… non c’è. Il centrodestra guarda oltre Limardo

A TAVOLA

Il Natale in Calabria, la ricetta delle curuicchie. Ingredienti e preparazione VIDEO