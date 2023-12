Rassegna stampa 20-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, Occhiuto al giro di boa: ora la fase 2. La priorità a sanità e infrastrutture

Cosenza, imprese sott’assedio. Irruzione in un cantiere, picchiati operai e bruciata l’auto della vigilanza

Cirò Marina, inflitte condanne a tutti gli imputati del “Far West”

Economia a Catanzaro, Crotone e Vibo: segnali di crescita nella Calabria centrale

Catanzaro, il panettone che non deve mancare quest’anno lo preparano i detenuti

Lamezia, Consiglio deserto come da “copione”. La maggioranza schiera… un consigliere

Crotone, la mensa di Padre Pio rifugio per i nuovi poveri della città

Vibo, commercio in ginocchio. L’appello: «Acquistate nei quartieri»

La Sila è pronta ad accogliere i turisti: a breve apriranno le piste di Lorica e Camigliatello

Cosenza, i lavoratori Amaco incassano l’ottimismo del liquidatore

Rende senza il ‘manico’. L’ex sindaco Manna parla di un “mandante politico”

Passaggio a livello “stregato” a Corigliano Rossano, tir sbanda nelle vicinanze dell’incidente mortale a Thurio

Acri, Ufficio anagrafe vietato all’utente in carrozzina: impossibile rinnovare la carta d’identità

Palazzo di Giustizia di Reggio, avviato l’iter per la procedura della nuova gara

Mercato ittico di Reggio, ultimato l’iter dal prossimo mese potrà riaprire

Generazioni moderne delle ’ndrine di Scilla, botta e risposta tra Dda e difese — Programmato

Gioia Tauro, la UilPa Vigili del Fuoco: «Potenziare il dispositivo del soccorso nella Piana»