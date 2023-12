Rende, effettuata dall'Anas l'esercitazione con simulazione d'incendio nella galleria Serraspiga

Lunedì 18 dicembre si è svolta, in orario notturno, una esercitazione con simulazione di incendio nella galleria ‘Serraspiga’ a Rende in provincia di Cosenza.

L’esercitazione rientra nell’ambito delle attività previste dal D Lgs 264/2006 per la sicurezza dell'utenza stradale lungo le gallerie della rete transeuropea.

Nel dettaglio, le attività hanno riguardato una simulazione di potenziale pericolo all'interno della galleria a seguito di un evento incidentale di particolare gravità (incendio) per testare l’efficienza degli impianti tecnologici di sicurezza a servizio della galleria, le modalità operative previste dal piano di emergenza e i conseguenti tempi di intervento. Il fine è quello di acquisire eventuali elementi utili al miglioramento della pianificazione in caso di incidenti in galleria e di ottimizzare le capacità operative organizzative e di coordinamento interforze.

Gli esiti della esercitazione, inoltre, consentiranno di effettuare delle analisi sull’accaduto che daranno luogo ad un aggiornamento del Piano Gestione Emergenza” (PGE).