Vertenza Abramo Customer Care, si apre uno spiraglio: Tim proroga di tre mesi le attività

Il sindacato Rsu Uilcom ha reso noto che "Tim ha comunicato la proroga di 3 mesi per le attività consumer di Abramo. Questa proroga non risolve la vertenza dei 1070 dipendenti di Abramo ma riesce a dare il tempo necessario affinché si trovino le soluzioni opportune per il futuro lavorativo di tutti. Resta inteso che si attende immediata convocazione presso il Ministero". Tra ieri e oggi . tra l'altro, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha avuto diverse interlocuzioni con Tim. Nel tardo pomeriggio di oggi Tim ha comunicato al governatore che ci sarà una proroga dei contratti di 3 mesi. La Regione continuerà a lavorare nelle prossime settimane al fine di trovare una soluzione strutturale per il futuro di questi lavoratori. Anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha appena ricevuto la comunicazione da parte della dott.ssa Sabina Strazzullo, responsabile delle relazioni istituzionali di Tim, la quale ha anticipato che ogni decisione relativa al futuro della commessa con Abramo Customer Care è stata sospesa per tre mesi. Seguirà entro le prossime ore una comunicazione formale in merito da parte di TIM. Sullo stesso piano il commento del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo: "Accogliamo con soddisfazione gli esiti dell'interlocuzione che il Presidente Occhiuto ha avuto con Tim, ricevendo rassicurazioni sulla proroga delle commesse con Abramo Customer Care per tre mesi. In attesa di conoscere ulteriori dettagli per mezzo dei rappresentanti sindacali e e comunicazioni ufficiali da parte della stessa Tim, questa indiscrezione rappresenterebbe un primo importante traguardo rispetto alle istanze che ho condiviso insieme ai colleghi sindaci di Crotone e Cosenza. I risvolti della vertenza restano molto complessi e necessitano di soluzioni a lungo termine, in grado di dare certezze ai dipendenti e stabilità alle strutture aziendali, ma quanto trapelato in queste ore ci conforta in vista dei prossimi passi da compiere congiuntamente tra le amministrazioni dei territori interessati e i sindacati".

Accolta la richiesta di Orsomarso

“Rispetto alla preoccupante crisi dei call center in Calabria, abbiamo chiesto al Governo e ai nostri ministri, portando l’attenzione della problematica anche a Palazzo Chigi, un intervento straordinario su Tim, perché l’azienda possa dare qualche mese di tempo per affrontare la vertenza con maggiore serenità e non al ridosso del Natale”. È quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, che prosegue: “Si tratta di una situazione di difficoltà che si trascina da diversi anni e rispetto alla quale, con il contributo del Governo Regionale e la sensibilità del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese, e con l’impegno del Governo Nazionale, riteniamo si possa lavorare già nelle prossime settimane a diverse soluzioni. L’obiettivo deve essere quello di risolvere questo tavolo aziendale, che in realtà da tempo riflette la crisi dell’intero settore dei call center, messo in difficoltà dalle delocalizzazioni e da nuove frontiere tecnologiche che, anche in prospettiva, comportano una continua una riduzione dei volumi. Credo - continua il senatore Orsomarso - che si possa chiedere un ulteriore sacrificio all’azienda Tim per non far passare un Natale di sofferenza e incertezza alle tante famiglie interessate, e recuperare il tempo necessario a ricercare ai diversi tavoli istituzionali le soluzioni possibili per garantire il loro futuro lavorativo”.