Rassegna stampa 22-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Calabria, arriva un’altra legge “omnibus”: stretta sugli enti sub-regionali

Provincia Catanzaro, boom di Lega e Fratelli d’Italia

Catanzaro, l’imprenditore arrestato per bancarotta si avvale della facoltà di non rispondere

Soverato, proroga delle concessioni demaniali: delibera comunale sul tavolo del Tar

Crotone, traffico di droga in via Acquabona: diventano definitive 7 condanne

Provincia di Cosenza, il centrodestra conquista pure il Consiglio

Cosenza, sotto l’albero nemmeno un euro per i 130 dipendenti dell’Amaco (ORE 11)

Cosenza, la Cassazione detta la linea: bonus in arrivo per 200 prof

San Marco, intimidazioni a Idrogeo: riunione in Prefettura

Reggio, casa della comunità all’ex Enpas: sbloccata finalmente la procedura

Reggio, ecco l’Igp dal Ministero: il bergamotto ringrazia

Reggio, processo “Gotha”: la Corte d’Appello rigetta le richieste istruttorie bis

Rapina alla Sicurtransport tra Melicuccà e San Procopio, assolti Trefiletti e Oliveri

Rosarno, trattamento inumano in carcere: accolto il ricorso di Ciccio Pesce