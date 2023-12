Arriva “Let it shine”, il primo brano in inglese del sacerdote cosentino don Mario Ciardullo

Arriva "Let it Shine", la prima canzone in inglese scritta da Don Mario Ciardullo, un sacerdote cosentino attualmente parroco di S. Maria della Consolazione a Rende. La canzone sarà disponibile su tutti i digital store a partire da domani, 24 dicembre. Don Mario ha collaborato nella prima stesura con il maestro Luigi Iorio e con Mary Frontera, mentre Mariano e Marco Fazio si sono occupati delle tastiere e dell'arrangiamento. Andrea Artale ha curato il mix e il mastering, mentre Ivan Patitucci ha realizzato la grafica. La voce principale in "Let it Shine" è quella di Elisa Palermo, conosciuta come Elisa Brown, una cantante cosentina appassionata di Gospel e musica afro-americana. La canzone è il risultato di una promessa tra Don Mario e Elisa, sviluppata nel corso degli anni tra le fatiche, le gioie e le emozioni della vita.

“He will bind up your wounds with his grace

He will heal all your diseases with his love

Then you will see the star shine bright”…

“Fascerà le tue ferite con la Sua Grazia

Guarirà le tue malattie con il Suo Amore

Vedrai la stella brillare” …