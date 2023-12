Ferma mentre va in giro con un tre coltelli a serramanico e un martello. A bloccarlo ha provveduto la Volante, durante i controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, predisposti dal Questore Cannizzaro. Gli agenti hanno notato un'auto sospetta, perché l'autista, alla vista delle divise, ha cercato di eludere il controllo. Un tentativo non riuscito, che si è concluso con la denuncia.