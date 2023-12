Cosenza, cresce l'attesa per il concertone di Capodanno con Giorgia. Ecco i divieti di sosta e di transito per la Notte di Capodanno

“Saluteremo il 2023 e daremo il benvenuto al nuovo anno accompagnati dalla straordinaria voce di Giorgia. Un’artista internazionale la cui annunciata presenza sul nostro territorio sta già facendo registrare importanti benefici indiretti con un indotto economico rilevante”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso appena ha ricevuto i primi rilevamenti di presenze in città dove si registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive.

«Con Giorgia – prosegue Franz Caruso – non abbiamo voluto regalare ai cosentini solo il concertone di fine anno fine a se stesso. Abbiamo, in realtà, anche in questo caso, perseguito una scelta strategica che si inserisce a pieno titolo nel percorso di crescita del territorio. Ed, infatti, rendere più attrattiva e vivace la città, significa anche investire sui grandi nomi per richiamare l’attenzione del grande pubblico ed inserire Cosenza in un circuito internazionale, al fine di generare ricadute sull'economia turistica, sull'indotto e sull'occupazione a favore di tutta l'area vasta urbana e metropolitana e non solo per il capoluogo”.

“Rispetto a ciò- conclude il sindaco Franz Caruso - abbiamo comunque valutato e pianificato attentamente, nel rispetto delle risorse pubbliche, ogni spesa sostenuta che, oltre al cachet dell’artista include i costi per l’organizzazione in sicurezza di un evento di questa importanza, necessari per garantire un Capodanno protetto, alla portata di tutti, e coinvolgente”.

Intanto fervono i preparativi per uno degli spettacoli dal vivo più attesi in Calabria. Gli uffici comunali di ogni settore interessato stanno lavorando a pieno regime, in stretto contatto con il coordinamento generale dell'evento affidato a Pino De Rose ed in sinergia con l'organizzazione e la direzione artistica della Dedo Eventi di Alfredo De Luca, per assicurare al pubblico un grande live.

Prima di mezzanotte il pubblico sarà coinvolto nella musica senza tempo del DJ Franco Siciliano, che intratterrà e farà ballare l’intera piazza prima del grande live.

Giorgia è una delle cantanti più note e apprezzate in Italia e grazie alle sue straordinarie doti vocali ha avuto successo con riscontri di vendite positive anche in altri paesi come Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Canada e Stati Uniti e nel mercato dell'America Latina. È stata infatti nominata dalla rivista statunitense Billboard America “la quarta voce più grande e più bella al mondo”. Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia è tornata sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “BLU LIVE”, dopo aver riempito i teatri lirici delle grandi città e dopo i numerosi sold out nei palasport. Per Capodanno2024 la cantautrice calcherà, dunque, il palcoscenico di Piazza dei Bruzi e festeggerà il nuovo anno con Cosenza .

Non resta dunque che attivare il countdown per il concertone di capodanno con una delle voci più autentiche della storia della musica d'autore italiana.

Viabilità

Il Comando della Polizia Municipale, in occasione del concerto di Capodanno dell'artista Giorgia, in programma nella notte di San Silvestro in Piazza dei Bruzi, ha disposto, con apposita ordinanza, di adottare un temporaneo dispositivo di traffico, al fine di consentire la regolare preparazione e il regolare svolgimento della manifestazione, nonché per garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti all'evento e agli utenti della strada.

Il provvedimento è stato assunto, tenuto conto delle esigenze viabilistiche e tecnico-logistiche degli organizzatori e preso atto delle richieste delle autorità pubbliche rappresentate nelle diverse riunioni tecniche convocate e presiedute dalla locale Autorità di Pubblica sicurezza.

In particolare, l'ordinanza della Polizia Municipale dispone, dalle ore 9,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2024, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, su:

-Corso Umberto, da via Pasubio a via Monte Baldo;

-Corso Umberto, da via Monte Baldo a via Trento, eccetto per i veicoli al servizio delle persone con disabilità;

- Via Sertorio Quattromani, per tutta la sua estensione;

- Largo dei Visigoti, da via Sertorio Quattromani a Piazza Crispi;

- Piazza XX Settembre;

- Piazza dei Bruzi;

- Via Alarico;

- Piazza Matteotti, per tutta la sua estensione;

- Viale Trieste (nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e via Montesanto);

- Piazza della Vittoria/Montesanto, da viale Trieste a Corso Umberto;

- Piazza Giacomo Mancini, da via 24 Maggio a viale Trieste;

- Via Trento, per tutta la sua estensione;

- Via Davide Andreotti (nel tratto compreso tra via Monte Baldo e via Trento);

- Vico II Rivocati;

- Largo S.Giuliani, per tutta la sua estensione;

- Via San Nicola;

- Via San Martino;

- Via Monte Baldo, da Corso Umberto a via Davide Andreotti;

- Via Piave, da via Montesanto al civico n.16;

- Via Gaspare Conforti/via Isonzo, da via 24 Maggio al civico n.24.

L'ordinanza della Polizia Municipale istituisce, inoltre, dalle ore 13,00 del 31 dicembre 2023 alle ore 8,00 del 1° gennaio 2024, il divieto di transito, eccetto gli autorizzati, su:

- Piazza dei Bruzi;

- Piazza XX Settembre;

- Corso Umberto, da via Pasubio a Piazza dei Bruzi;

- Via Sertorio Quattromani;

- Via Alarico;

- Piazza Matteotti;

- Viale Trieste, da Piazza Matteotti a via Montesanto;

- Piazza della Vittoria/Montesanto, da viale Trieste a corso Umberto;

- Via Trento;

- Via Davide Andreotti, da via Monte Baldo a via Trento;

- Vico II Rivocati;

- Via San Nicola;

- Largo S.Giuliani;

- Via San Martino;

- Via Monte Baldo, da corso Umberto a via Davide Andreotti;

- Via Piave, da via Montesanto al civico n.16.

- Via Gaspare Conforti/via Isonzo, da via 24 Maggio al civico n.24.

Tali limitazioni provvisorie saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo, indicazione e sbarramento, da parte del reparto segnaletica del Comune.

Nel corso dell'evento, gli agenti di polizia stradale in servizio, sentito il responsabile di Pubblica Sicurezza, adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere atto a garantire la sicurezza stradale e la pubblica e privata incolumità, compresa l’eventuale autorizzazione alla circolazione di veicoli nelle aree sottoposte a limitazione.

Le linee di trasporto pubblico subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione.

Nell’ambito della selezione dei veicoli autorizzati alla circolazione nelle aree sottoposte a limitazione sono ricompresi i veicoli di soccorso e servizio tecnico urgente di cui all’articolo 177 del Codice della Strada e quelli dei fornitori di servizi pubblici di rimozione, manutenzione (compreso ripristino stradale), assistenza sanitaria che abbiano la necessità concreta ed attuale di effettuare interventi urgenti nelle zone interessate, con facoltà, da parte del personale preposto alla vigilanza, di verificarne la congruità.