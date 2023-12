Rende, tentano di rubare un camion in sosta: tre persone ai domiciliari

Arrestati a Rende per tentato furto aggravato di un camion Iveco Daily. I carabinieri hanno fermato in flagranza di reato tre persone di Cosenza, già note alle forze di Polizia.

Nel corso di uno dei servizi di controllo del territorio, intensificati in occasione di queste Festività, sono intervenuti quando hanno notato tre persone con il volto coperto intente a impossessarsi del camion in sosta in un parcheggio non custodito. Prima che i militari intervenissero, era già stato rotto il finestrino del furgone. Per tutti e tre sono scattati i domiciliari.