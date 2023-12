A Cosenza reunion tra ex studenti del Pezzullo. Quando i ricordi restano indelebili

Per tutti era la Ragioneria. Una delle scuole storiche della città, che ha visto passare migliaia di giovani poi affermatisi nel loro percorso lavorativo, formandosi all’ombra di un Istituto capace di consegnare alla società cosentina e non solo, fior di professionisti.

E quell’esperienza in tanti non l’hanno affatto dimenticata, rimasta bene impressa nella mente. È bastato che qualcuno di quel gruppo compisse il primo passo e la scintilla è immediatamente scoccata. Il passa parole ha fatto il resto. E così ieri mattina, forse non a caso alla vigilia di Capodanno, un gruppo ben nutrito di ex studenti si è dato appuntamento davanti al Pezzullo per un ritrovo come ai vecchi tempi. Si è svolta ieri, appunto, per la prima volta a Cosenza (forse in Italia) una grande reunion di ex studenti degli anni '70 '80 '90 della scuola superiore Pezzullo di via Popilia. Una scuola che negli anni 80 aveva fino a 1.700 studenti. Un grande successo con ex Pezzulliani accorsi da tutta Italia per partecipare a questa grande riunione che ha proiettato i partecipanti negli anni migliori della loro gioventù. Tutto grazie a un'organizzazione spontanea ed alla grande ospitalità della dirigente Paradiso e del professor Reda, dell'attuale Polo tecnico scientifico Brutium plesso Pezzullo di via Popilia a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori dell'evento. Si è trattato di un momento magico per i tanti, non più giovani, che sono potuti rientrare nelle aule didattiche, sedersi ancora nei propri banchi e respirare l'aria degli anni 80.

Un evento, probabilmente unico in Italia. Sempre si sono riunite le singole classi, ma non c'è notizia di riunioni di un Istituto. Gli organizzatori, Pino Garofalo, Paolo Spadafora, Francesco Carbone, Mario De Cesare, Sergio Crocco, Gianfranco Tallarico e tutti gli altri, hanno già dato appuntamento all'anno prossimo per la reunion 2024 Pezzullo forever. Commovente la presenza del ragionieri Luigi Bruno, diplomato negli anni 60 e accorso ieri all’appuntamento insieme ai suoi quattro figli, tutti diplomati al Pezzullo.