Capodanno triste per la Città dei bruzi. Si è spento a 61 anni uno dei pizzaioli più famosi della città, Walter Molino. Un punto di riferimento per molti cosentini il suo locale in viale della Repubblica, cui poi si è aggiunto quello in viale Cosmai. I funerali si terranno mercoledì pomeriggio alle 16 nella parrocchia di Sant'Aniello (va Panebianco).