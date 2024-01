Giorgia fa palpitare diecimila cosentini: 30 anni di carriera in due ore. Ma quei maxischermi...

L'abbraccio caloroso di Cosenza a Giorgia. Piazza dei Bruzi si è riempita di una folla entusiasta composta da 10.000 persone, pari alla capacità dell'area dedicata al grande concerto di Capodanno. Dopo essere stata accolta dal sindaco Franz Caruso in Municipio, la cantante romana è salita sul palco intorno all'una di notte insieme alla sua band, dopo il deejay set di Franco Siciliano. Giorgia ha immediatamente coinvolto il pubblico, esibendosi per quasi due ore.

Giorgia col sindaco Caruso

Indossando un pantalone rosso griffato Christian Dior e un giubbotto blu, Giorgia ha fatto cantare i cosentini e tutti coloro arrivati anche da fuori regione per ascoltarla. Ha ripercorso la sua carriera trentennale con i grandi successi del suo repertorio, tra cui "E Poi", "Di sole e d'azzurro", "Gocce di Memoria" e "Vivi davvero". Ma la cantante ha anche infuso energia nella piazza con brani più ritmati e cover che hanno fatto ballare la folla, come "I feel love" e "I Wanna dance with somebody".

Unico neo della serata, l'assenza di maxischermi che ha circoscritto il numero dei presenti che hanno potuto vivere il concertone di fine anno.