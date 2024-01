Tragedia sfiorata a Cosenza, padre spara al figlio e lo ferisce ad una gamba

Una lite in famiglia questa sera a Cosenza, degenerata in modo pericoloso. Un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco colpendo il figlio nella sua abitazione a viale Mancini. Da quanto è emerso, i due avrebbero litigato e al culmine del diverbio il padre avrebbe sparato contro il figlio ferendolo a una gamba. Il giovane si trovava a casa dove è sottoposto agli arresti domiciliari per problemi legati allo spaccio di droga. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Cosenza che hanno avviato le indagini.