Lite a Cosenza, denunciato il padre che ha sparato al figlio

E’ stato denunciato per lesioni da arma da fuoco, l’anziano che ieri sera a Cosenza ha esploso dei colpi di arma da fuoco ferendo il figlio. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica della lite avvenuta ieri sera in un’abitazione di viale Mancini a Cosenza. Secondo quanto è emerso, l’anziano sarebbe intervenuto per sedare una lite tra fratelli. Dalle prime verifiche è risultato che l’arma usata era detenuta legalmente dall’uomo. Il colpo esploso ha ferito il giovane alla gamba. Il ferito si trovava in casa perchè stava scontando gli arresti domiciliari per altro reato. Il giovane è stato soccorso e portato in Pronto soccorso per le cure del caso. In corso le indagini della Compagnia dei carabinieri di Cosenza.

