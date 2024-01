Quattro auto in fiamme la scorsa notte a Trebisacce in viale della Libertà e un quinto rogo sospetto a Scalea. E' il bilancio della notte di fuoco vissuta nel Cosentino, dove le forze dell'ordine indagano per una serie di roghi che ha messo in allarme l'intera zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza.

IN AGGIORNAMENTO