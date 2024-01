Rassegna stampa 05-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Caos lidi balneari, in Calabria sono in bilico 1.488 concessioni

Catanzaro, nel bilancio della Mater Domini spunta ancora la “Campanella”

Cropani, il piccolo Marvellous ucciso da una polmonite

Avviati i lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Lamezia-Catanzaro

Crotone, in 339 al voto per il rinnovo del Consiglio provinciale

Anno nuovo, indennità che lievita: il Consiglio di Vibo costerà oltre 1 milione

Tentativi di riappacificazione nel Pd di Cosenza

Amaco, macchinette rotte e bus di Cosenza pieni di “portoghesi”

Il Palazzetto dello sport di Rende presto sarà riaperto al pubblico

Corigliano Rossano, operai del verde pubblico ormai senza speranza

Castrovillari, va a fuoco un frigorifero: muro di fumo in pizzeria

Porto turistico di Paola, a breve il bando da oltre 50 milioni di euro

Bilancio del Comune di Reggio: una sfida vinta

'Ndrangheta e racket del pesce, i clan di Scilla alla resa dei conti

Contributi europei per terreni di Seminara e Rosarno a condannati per mafia

Bovalino solidale “saluta” Cristian. Ma le polemiche non si fermano

Ragazzo morto a Locri, la prima reazione di Fragomeni: «Difficile da accettare»

San Luca, per il derby con il Locri è corsa contro il tempo