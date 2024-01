Alla fine la neve è arrivata anche in Calabria. Il ciclone della Befana che sta investendo la nostra regione ha portato la "dama bianca" nelle vette più alte delle montagne calabresi. Neve copiosa in Sila, come ad esempio sulle vette di Monte Curcio così come testimonia la foto pubblicata sui social questa mattina dal G.A.L. SILA.

Primi timidi fiocchi di neve anche in Aspromonte, dai 1750 metri in su.