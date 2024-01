Rassegna stampa 9-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni Calabria, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.

- Statale 106, sul tratto della tragedia di Montauro niente lavori di messa in sicurezza

- Tragedia nel Catanzarese, inquirenti al lavoro per ricostruire cause e dinamica dell’impatto

- Dramma sulla Statale 106 a Montauro, i funerali saranno celebrati dal vescovo Oliva. Non c'è ancora la data

Cronaca

- 'Ndrangheta rosarnese, morto Giulio Bellocco: era al 41 bis dal 2014

- Rosarno, furto nella villa confiscata ai Cacciola e abbandonata

- Accesso antimafia al Comune di Tropea, chiesta la proroga di tre mesi

- Catanzaro, avvocati arrestati per concussione: giudizio immediato per Greco e Barbieri

- Belvedere, ferimento in discoteca a Capodanno: fuori pericolo il 26enne di Cetraro

La storia

- Il sogno di Amina, rifugiata dal Kashmir a Sant'Ilario dello Jonio: “Guidare una macchina, ora posso farlo”

In evidenza

- Infrastrutture e ponte, percorso di sviluppo: se ne discute a Reggio Calabria

- Cosenza, ospedali dell’Asp col bisturi... spuntato

- Unical, boom del numero degli iscritti: al Sud è l’Ateneo che cresce di più: +23%

- Da mesi a lavoro senza stipendio, ex tirocinanti di Cosenza in rivolta

Politica

- Il nuovo Consiglio provinciale di Catanzaro è al lavoro

- Reggio Calabria, concorsi al palo ma l’Ente resta a corto di personale