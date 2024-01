Attimi di apprensione al liceo scientifico "Pietro Metastasio" di Scalea. Una ragazza di 16 anni è svenuta in classe e non dava cenni di ripresa. Il personale dell'istituto allarmato ha avvertito i soccorsi. Nel piazzale della scuola è atterrato in pochi attimi l'elisoccorso che ha portato la ragazza a Cosenza. La giovane poi si sarebbe per fortuna ripresa.