Rassegna stampa 10-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Ponte, progettazione ed espropri: due giorni di confronto sullo Stretto

Sindacati in pressing sul prefetto di Catanzaro: «Ci convochi per i tirocinanti»

Psc, il sindaco di Catanzaro indice la Conferenza. È conto alla rovescia per i pareri

Investì e uccise un giudice di gara a Catanzaro, condanna confermata in Cassazione

Statale 18 tra Nocera Terinese e Campora San Giovanni, storia di un crollo annunciato

Braccianti “fantasma” tra le province di Crotone e Catanzaro per raggirare l’Inps, 49 a giudizio

Sanitari aggrediti a Soriano, istituzioni e politica riavvolgono il nastro

Checchinato, l’arcivescovo di Cosenza amico dei poveri

Frane e alluvioni, il Cosentino in ostaggio

Cosenza, l’udienza di fallimento dell’Amaco slitta a metà luglio

Rende, nella città baciata dalla fortuna è cominciata la caccia al milionario

L’insospettabile vita del serial killer di Scalea nel bolognese

Comune di Reggio, la mozione di sfiducia fa… 13

Reggio, eseguite le nuove indagini alla discarica di Melicuccà per ottemperare alle prescrizioni

Reggio, colpi alle nuove alleanze mafiose a trafficanti di droga e clandestini

Palmi, Figliuzzi confessa l’omicidio di Ascone. Il corpo gettato nel Mesima

Giovane indiano morto in circostanze da chiarire a Locri, autopsia sul povero Vishnal per accertare le responsabilità

Montebello Jonico, incendiati i mezzi della ditta che sta mettendo in sicurezza l'ex provinciale Sant’Elia–Fossato