Cosenza, controlli a tappeto. Scatta una denuncia per droga

Nella giornata di ieri, personale della polizia di Stato ha eseguito, nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Mario Spagnuolo, diversi controlli in città, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

Nel corso di detti servizi una persona è stata denunciata dalla Squadra Mobile, con la collaborazione del Nucleo cinofili della Questura di Vibo Valentia e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, poiché trovata in possesso di sostanza stupefacente di diverso tipo e di altro materiale strumentale allo spaccio, che l’uomo deteneva presso la stanza ove dimora.

In particolare, nel corso della perquisizione presso l’appartamento ove risiede l’uomo, ubicata nella periferia nord di Cosenza, ed in particolare all’interno della camera occupata dell’odierno denunciato, passata al setaccio dal cane poliziotto Digos e dagli operatori della Squadra Mobile, grazie al “fiuto” del collega “a quattro zampe” sono stati rinvenuti complessivamente 37 grammi di marijuana e 2 grammi di hascisc, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato deferito per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione.

Il tutto si comunica nel rispetto del diritto degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.