Statale 18, l’appello dei sindaci riuniti ad Amantea: «Serve un intervento definitivo»

Una strada sospesa fra cielo e mare, fonte di vita economica, produttiva, turistica e residenziale, che cade pezzo dopo pezzo.

Il mare si riprende i suoi spazi, lungo la Statale 18, metafora di una eterna incompiuta fra rischi e pericoli per la viabilità, nuovo scenario di paura negli ultimi giorni. Se n'è parlato, con il vertice dei sindaci di tutta la costa tirrenica, in una prima riunione finalizzata a stilare un tavolo tecnico che non sia mera azione estemporanea ma motivo di interesse collettivo, attraverso una visione organica e massiccia.

A coordinare l'incontro è stato Enzo Pellegrini, sindaco di Amantea, con numerosi interventi dei sindaci di Nocera, Aiello, Paola, San Lucido, Longobardi, Gizzeria, Falerna, Campora. Il tratto interessato dalla erosione che ha determinato una rottura della carreggiata con conseguente disagio della viabilità interessa la provincia di Catanzaro al confine con quella di Cosenza, nel tratto Nocera Terinese e Campora.

Attualmente l'Anas sta intervenendo con l'inserimento di massi per tamponare la situazione ma, si resta in allerta ancora nelle prossime ore a cause di altre possibili precipitazioni e mareggiate che, visto il disastro, potrebbero peggiorare la strada. Ad avere la peggio sono i trasporti, le aziende vicine, ma pure le ambulanze.

