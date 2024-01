Scuola dell'Infanzia e asili nido, arriva il sostegno per le famiglie del Tirreno Cosentino

Arrivano iniziative in sostegno per la frequenza dei nidi e delle scuole dell’infanzia. Il responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ats 2, Annalisa Apicella, ha infatti firmato l’avviso rivolto alle famiglie dei Comuni di Paola, Cetraro, Sangineto, Bonifati, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, San Lucido e Falconara Albanese. L’intervento è finalizzato al sostegno delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei bambini nei nidi e nelle scuole dell’infanzia paritarie e private per l’anno scolastico 2022/2023 (periodo da ottobre 2022 a giugno 2023). I soggetti ammessi a presentare la domanda devono possedere i seguenti requisiti: essere residenti nei Comuni (sopraelencati) dell’ATS 2 Paola-Cetraro, con figli che abbiano frequentato nell’anno

scolastico 2022/2023 un nido o una scuola dell’infanzia paritaria privata sita nei Comuni dell’ATS n.2 Paola-Cetraro.

Possono presentare istanza di rimborso genitori o tutori; chi ha un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 40.000,00 per l’età 0-3; chi ha un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 26.000,00 per l’età 3-6; chi non beneficia di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo (ad esempio Bonus asilo nido). Le famiglie interessate possono presentare istanza entro e non oltre il 15 Febbraio 2024, mediante pec esclusivamente all’indirizzo: [email protected] oppure consegna a mano al protocollo generale dei Comuni di Paola, Cetraro, Sangineto, Bonifati, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, San Lucido e Falconara Albanese. I rimborsi sono finalizzati alla riduzione delle rette mensili per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie e private. Le Amministrazioni stabiliscono poi il valore del rimborso.