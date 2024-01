L'incidente di Cetraro: non ce l'ha fatta Marco Casella, il 33enne di Grisolia coinvolto nel frontale di ieri sulla Ss18

Non ce l'ha fatta Marco Casella, il 33enne rimasto coinvolto nell'incidente del primo pomeriggio di ieri a Cetraro. A scontarsi lungo la Statale 18, nei pressi dello svincolo per l’ospedale, un'auto e un furgone. Il giovane di Grisolia, che intorno alle 14 si trovava alla guida di un Bmw nero, era stato trasferito con urgenza all'ospedale "Annunziata" di Cosenza in condizioni gravi. Quando si è scontrato frontalmente col furgone (il cui autista è rimasto miracolosamente illeso), Casella viaggiava con un’altra persona sempre di Grisolia.

L’impatto è stato tanto violento che il grosso mezzo è stato ridotto a un ammasso di lamiere, dalle quali è stato anche difficile estrarre il conducente e l’altra persona coinvolta da parte dei Vigili del fuoco di Paola, anch’essi intervenuti insieme agli operatori del 118, agli agenti della Polizia stradale e al personale dell’Anas. Sul posto è, infatti, subito giunta un’ambulanza chiamata da alcuni automobilisti che transitavano in quel momento sulla stessa strada.

Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti ma poi, accertata in particolare la gravità delle condizioni del conducente del Suv, hanno deciso di trasportare tutti presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Gino Iannelli”. Nella struttura cetrarese, i feriti sono stati immediatamente presi in cura dai sanitari presenti che, dopo gli accertamenti del caso, hanno disposto il trasferimento a Cosenza, presso l’ospedale “Annunziata”, sia del 33enne di Grisolia che della persona che viaggiava al suo fianco.