San Giovanni in Fiore, arrestato un 26enne per detenzione di sostanze stupefacenti

A San Giovanni in Fiore, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, in esito a perquisizione domiciliare di iniziativa, venivano trovati e sequestrati circa 25 grammi di cocaina, suddivisi in 45 involucri termosaldati, marijuana essiccata per un peso complessivo pari a circa 20 grammi, 40 funghi allucinogeni e due bilancini elettronici di precisione.

Nel medesimo contesto sono state, altresì, rinvenute e sequestrate, in quanto illegalmente detenute, 46 cartucce di vario calibro per pistola. Gli esiti dell’attività di indagine svolta sono stati riferiti alla Procura della Repubblica di Cosenza da parte della Stazione Carabinieri di San Giovanni in Fiore. A seguito di giudizio direttissimo, il Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto in flagranza di reato applicando all’indagato la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla P.G.