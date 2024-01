Marijuana e cocaina in casa, ai domiciliari 32enne di Cosenza

A Cosenza, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne del posto, noto alle Forze di Polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i militari della Stazione Carabinieri di Cosenza Principale, in esito a perquisizione domiciliare di iniziativa, rinvenivano nella sua disponibilità e sequestravano 800 grammi circa di marijuana essiccata, 23 grammi circa di cocaina e due bilancini elettronici di precisione.

A seguito di giudizio direttissimo, il Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto in flagranza di reato applicando all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.