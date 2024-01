Rubinetti a secco in alcune zone di San Lucido dalle 8,30 di domani mattina

Rubinetti a secco dalle 8.30 di domani in alcune zone del paese a causa di un improvviso e consistente guasto verificatosi lungo la condotta idropotabile della linea di adduzione dalle sorgenti “Ferrera” di Fiumefreddo Bruzio. Per consentire l’esecuzione dei necessari interventi di riparazione della tubazione danneggiata la Sorical interromperà il servizio di erogazione del prezioso liquido fino al termine dei lavori che avverrà presumibilmente nel corso della giornata. Problemi analoghi potrebbero verificarsi anche in alcuni quartieri del vicino Comune di Paola considerato che il tratto di condotta danneggiata si trova esattamente lungo la linea di adduzione in direzione nord. “Si precisa- riporta la nota della società- che le utenze servite dalla linea di adduzione “Badia” dello schema acquedottistico “Ferrera-Badia” e/o da acquedotti diversi dallo stesso non subiranno alcuna variazione della portata loro erogata e che ad avvenuta conclusione dei lavori di riparazione alle utenze interessate saranno ripristinate le forniture idriche del periodo”.