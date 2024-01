Grave incidente a Paola, scontro tra due auto. Tre i feriti

Attorno alle 22 si è verificato un grave incidente tra due autovetture in via Latina, a Paola, pochi metri prima dell'ingresso alla statale 18. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una fiat Panda e una fiat Punto. I feriti sarebbero tre. Sul posto sono giunti dal locale distaccamento i vigili del fuoco, quindi i carabinieri della Compagnia di Paola e il personale del 118. In particolare i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare gli occupanti di un mezzo che vi erano rimasti intrappolati.