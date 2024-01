Svaligiarono un negozio di Rende in pieno giorno e col volto coperto, incastrati dalle telecamere

Hanno svaligiato un noto negozio d'abbigliamento a Rende in pieno giorno ma sono stati smascherati. I carabinieri del Norm di Rende hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di due cosentino, di 54 e 41 anni, indagati per il reato di rapina aggravata in concorso.

La vicenda

Lo scorso 24 aprile, intorno alle 9, i due si sono introdotti nel negozio, con il volto coperto e armati di pistola, impossessandosi dell'incasso (di poco superiore alle 40mila euro). Dopo attente indagini, grazie all'ausilio delle telecamere del circuito di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti, la Compagnia rendese è risalita ai due autori della rapina. Uno dei due si trova ai domiciliari, per l'altro è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.