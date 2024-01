Rassegna stampa 19-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

“Prove di volo” per le rotte Ryanair. Su Reggio prenotati i primi due slot

'NDRANGHETA E INCHIESTE

Catanzaro, operazione “Secreta Collis”: un indagato torna in libertà

Il 32enne calabrese Saverio Perre presunto “socio” del re milanese della droga

La donna manager che gestiva le “fabbriche” di marijuana nel Cosentino e nel Catanzarese

'Ndrangheta: l'ex sindaco di Isola Capo Rizzuto, Gianluca Bruno, a giudizio per concorso esterno

'Ndrangheta, inchiesta Petrolmafie a Vibo, in appello chieste diciotto condanne I NOMI

’Ndrangheta e narcotraffico a Crotone: chieste 47 condanne in appello I NOMI

IN EVIDENZA

Lavori al porto di Catanzaro, fari accesi sulla concessione. Il Comune attende le valutazioni di “Kpmg”

Sanità, scuola e politica: troppa violenza a Cosenza

Cosenza, il fotografo deceduto in ospedale. I familiari: "La morte di nostro padre poteva essere evitata"

Il parroco picchiato a Varapodio: identificati gli aggressori

"Picchiato e accoltellato in casa". Il racconto shock della vittima della rapina di Montebello Jonico

Reggio, allarme all’ex Fiera di Pentimele: "Amianto accatastato nel cantiere"