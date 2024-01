Calabria, Anas in azione per garantire la viabilità lungo i tratti interessati dalle precipitazioni nevose

L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna nella provincia di Cosenza dove attualmente stanno intervenendo 12 operatori con 7 mezzi tra spargisale e spazzanev e, in particolare sulla statale 107 'Silana Crotonese' tra Camigliatello e San Giovanni in Fiore, sulla 177 'Silana di Rossano' a Longobucco, sulla 504 'Di Mormanno' a Papasidero e sulla 481 'Della Valle del Ferro' tra Oriolo e Castroregio'.

Anas ricorda che fino al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.