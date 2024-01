Il CIANS si è ritrovato al MAXXI di Roma per promuovere la creatività italiana

Con un confronto sul tema “LET’S CREATE IN ITALY – Formazione, innovazione, sviluppo sostenibile”, le 22 organizzazioni aderenti al Coordinamento delle istituzioni Afam non statali si sono ritrovate nei giorni scorsi al MAXXI di Roma per valorizzare il ruolo di accademie ed istituti di alta formazione artistica in Italia e all’estero e per porre in essere tutte quelle iniziative che consentiranno al settore, da qui in avanti, di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo. L’evento si è sviluppato in due diverse fasi: una prima parte, dalle 10 alle 13, prettamente convegnistica, con un panel di relatori di primissimo ordine; una seconda parte, dalle 15 alle 17, con un focus dedicato alle conclusioni dei tavoli tematici di approfondimento (Assicurazione della qualità; Centralità dello studente; Promozione e internazionalizzazione; Ricerca, innovazione, dottorati Afam) coordinati dai componenti del direttivo CIANS Annalisa Bottoni, Filippo Pernisco, Giuseppina Auricchio e Guido Tattoni, frutto di un confronto continuo tra gli associati.

I saluti istituzionali, anticipati dalla performance del coro “Flowing Chords” diretto dal maestro Margherita Flore, sono stati aperti da Alessandra Gallone, consigliere del Ministero dell’università e della ricerca, che ha portato i saluti del Ministro Anna Maria Bernini. Subito dopo, il saluto della presidente del CNAM Giovanna Cassese e l’intervento del segretario generale della Fondazione MAXXI Francesco Spano.