Mezzo in fiamme sull'Autostrada del Mediterraneo: chiuso (e poi riaperto) il tratto tra Altilia e Rogliano

A causa di un veicolo incendiatosi sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo', è stato temporaneamente chiuso il tratto al km 277,700, in direzione Fisciano tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano, in provincia di Cosenza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per lo spegnimento e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il personale Anas è stato impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il trattoi autostradale, prima chiuso, è statao poi riaperto al transito al termine delle operazioni.