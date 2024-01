Operazione "Alto impatto" a Cosenza, armi e droga in un vano ascensore

La nota operazione denominata “Alto Impatto”, decisa in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Cosenza dr.ssa Vittoria Ciaramella e predisposta in sede di tavolo tecnico dal Questore della provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro, d’intesa con i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri Col. Agatino Saverio Spoto e della Guardia di Finanza Col. Giuseppe Dell’Anna, anche in questa settimana ha scaturito molteplici e accurate attività di controllo nei centri urbani della Provincia interessati.

Le azioni di controllo hanno comportato un significativo dispiegamento interforze sul territorio, attraverso la presenza congiunta dei militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle unità del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” della Polizia di Stato, delle unità Cinofile, di specialisti delle varie Forze di Polizia nonché delle Polizie locali competenti.

L’intensificazione del controllo del territorio, avvalendosi di tutte le Forze di Polizia, permette di contrastare il compimento di ogni forma di illegalità sul vasto territorio provinciale.